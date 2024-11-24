Белоруска Анна Сола одержала победу в масс-старте на втором этапе Кубка Содружества

Спортсменка преодолела дистанцию за 38.04,7, она допустила три промаха на четырёх огневых рубежах.
Второе место заняла россиянка Анастасия Халили с двумя промахами (отставание от победительницы 21,1 секунды). Тройку призёров замкнула Виктория Сливко (один промах, +57,2).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 2-й этап, Ханты-Мансийск. Масс-старт 12,5 км. Женщины:
- Анна Сола (Беларусь) — 38.04,7 (три промаха).
- Анастасия Халили (Россия) — отставание 21,1 (2).
- Виктория Сливко (Россия) +57,2 (1).
- Наталия Шевченко (Россия) +1.10,6 (2).
- Полина Шевнина (Россия) +1.33,8 (3).
- Анастасия Егорова (Россия) +1.40,2 (3).