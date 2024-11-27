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Антон Бабиков посоветовал юным спортсменам читать книги

Российский биатлонист чемпион мира 2017 года Антон Бабиков призвал юных спортсменов уделять время для чтения литературы.

Источник: Чемпионат.com

«Я бы посоветовал читать книги. Например, Рубен Гонсалес “Смелость достичь успеха”. В ней есть о рычагах мотивации для спортсменов. Также стоит уделять внимание классической литературе», — приводит слова Бабикова в своём телеграм-канале Анна Богалий.

Ранее Антон Бабиков жёстко высказался об уровне биатлона в сборной России. Опытный биатлонист поставил под сомнение решения некоторых лиц в руководстве этого вида спорта. Отметим, ранее Бабиков стал четвёртым по итогам масс-старта в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске.