Антон Бабиков посоветовал юным спортсменам читать книги

Ранее Антон Бабиков жёстко высказался об уровне биатлона в сборной России. Опытный биатлонист поставил под сомнение решения некоторых лиц в руководстве этого вида спорта. Отметим, ранее Бабиков стал четвёртым по итогам масс-старта в рамках второго этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. Соревнования проходили в Ханты-Мансийске.