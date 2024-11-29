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Серохвостов выиграл спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Серохвостов стал победителем спринта на этапе КР по биатлону в Ханты-Мансийске.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский биатлонист Даниил Серохвостов стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

Серохвостов преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 27,5 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял Александр Логинов (отставание — 28,7 секунды; без промахов), тройку лучших замкнул представитель Белоруссии Антон Смольский (+35,6; 1). Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов допустил пять промахов и занял 36-е место (+2.31,1).

Александр Поварницын показал 8-й результат (+1.16,0; 2), Карим Халили стал 11-м (+1.18,0; 2), Антон Бабиков — 17-м (+1.48,1; 2), Максим Цветков — 19-м (+1.50,2; 0).

Позже в пятницу состоится женский спринт.

Этап Кубка России в Ханты-Мансийске завершится 1 декабря.