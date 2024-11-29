Серохвостов выиграл спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Российский биатлонист Даниил Серохвостов стал победителем спринтерской гонки на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.
Серохвостов преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 27,5 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял Александр Логинов (отставание — 28,7 секунды; без промахов), тройку лучших замкнул представитель Белоруссии Антон Смольский (+35,6; 1). Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов допустил пять промахов и занял 36-е место (+2.31,1).
Александр Поварницын показал 8-й результат (+1.16,0; 2), Карим Халили стал 11-м (+1.18,0; 2), Антон Бабиков — 17-м (+1.48,1; 2), Максим Цветков — 19-м (+1.50,2; 0).
Позже в пятницу состоится женский спринт.
Этап Кубка России в Ханты-Мансийске завершится 1 декабря.