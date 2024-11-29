Серохвостов выиграл спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Серохвостов преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 27,5 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял Александр Логинов (отставание — 28,7 секунды; без промахов), тройку лучших замкнул представитель Белоруссии Антон Смольский (+35,6; 1). Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года Эдуард Латыпов допустил пять промахов и занял 36-е место (+2.31,1).