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Хальварссон и Самуэльссон выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону

Шведские биатлонисты Элла Хальварссон и Себастиан Самуэльссон выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону.

Источник: РИА "Новости"

Второе место заняли Жулия Симон и Кентен Фийон Майе. Замкнули тройку лидеров Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов.

Кубок мира — 2024/2025, супермикст.
Результаты:

1. Элла Хальварссон/Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 36.17,6 (промахи: 0+4).

2. Жулия Симон/Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание +10,2 (0+9).

3. Ванесса Фойгт/Юстус Штрелов (Германия) — +10,2 (0+4).

4. Лиза Тереза Хаузер/Симон Эдер (Австрия) — +23,1 (0+1).

5. Юни Арнеклейв/Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +51,2 (1+11).

6. Лена Репинч/Яков Фак (Словения) — +59,0 (0+4).