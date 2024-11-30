Хальварссон и Самуэльссон выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира по биатлону

Второе место заняли Жулия Симон и Кентен Фийон Майе. Замкнули тройку лидеров Ванесса Фойгт и Юстус Штрелов.
Кубок мира — 2024/2025, супермикст.
Результаты:
1. Элла Хальварссон/Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 36.17,6 (промахи: 0+4).
2. Жулия Симон/Кентен Фийон Майе (Франция) — отставание +10,2 (0+9).
3. Ванесса Фойгт/Юстус Штрелов (Германия) — +10,2 (0+4).
4. Лиза Тереза Хаузер/Симон Эдер (Австрия) — +23,1 (0+1).
5. Юни Арнеклейв/Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — +51,2 (1+11).
6. Лена Репинч/Яков Фак (Словения) — +59,0 (0+4).