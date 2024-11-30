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Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Сборная Норвегии одержала победу в смешанной эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).

Источник: Спорт РИА Новости

Норвежская команда в составе Каролин Кноттен, Ингрид Тандревольд, Йоханнеса Дале-Шевдала и Вебьорна Сёрума показала результат 1 час 9 минут 59,6 секунды и затратила 10 дополнительных патронов. Серебро завоевала шедшая первой после последней стрельбы команда Франции (отставание 0,8 секунды; 7 дополнительных патронов), которую представляли Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Эрик Перро и Эмильен Жаклен. Бронза у сборной Швеции (+21,5; 0+7), за которую выступали Анна Магнуссон, Эльвира Эберг, Йеспер Нелин и Мартин Понсилуома.

Этап завершится 8 декабря.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.