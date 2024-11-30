Норвегия в первой гонке биатлонного сезона осталась без медалей. Так стрелять нельзя!

Жаклен мчал вперёд, его не пугали ни текущее первое место, ни снег, который валил стеной. Не почувствовал он и другую стену — сумасшедший подъём в Контиолахти, который решал судьбу многих гонок. Он прибавлял по секунде-две относительно соперников. И здесь возникала мысль — а зачем ты это делаешь, Эмильен? Остались ли силы на последний круг?