Чемпион мира по биатлону 2017 года Бабиков задумывается об окончании карьеры

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Чемпион мира по биатлону 2017 года Антон Бабиков не исключает, что нынешний сезон может стать последним в его карьере. Об этом 33-летний спортсмен рассказал ТАСС.
«У Харуки Мураками есть книга “О чем я говорю, когда говорю о беге”, в которой он пишет, что когда завяжет, то не будет никаких софитов, музыки из “Рокки” и прочего. Не считаю, что если это мой последний сезон, то на финише меня должны подбрасывать на руках. Может, я что-то и буду бегать, но летом у меня точно будут другие приоритеты», — сказал Бабиков.
«Задумываюсь ли я об окончании карьеры? У меня уже слоты куплены на всякие клевые события, так что кайфую по жизни, — добавил он. — Нет ли надежды на международные старты? Даже если бы я сейчас победил в 90% гонок сезона, то меня бы их туда не взяли всякие деятели. Да и куда мне вообще? Надо уже другим людям».
Бабиков — чемпион мира в эстафете, многократный победитель и призер этапов Кубка мира и чемпионатов Европы.