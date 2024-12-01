Чемпион мира по биатлону 2017 года Бабиков задумывается об окончании карьеры

«У Харуки Мураками есть книга “О чем я говорю, когда говорю о беге”, в которой он пишет, что когда завяжет, то не будет никаких софитов, музыки из “Рокки” и прочего. Не считаю, что если это мой последний сезон, то на финише меня должны подбрасывать на руках. Может, я что-то и буду бегать, но летом у меня точно будут другие приоритеты», — сказал Бабиков.