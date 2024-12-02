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Шведские биатлонистки выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на первом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Контиолахти (Финляндия).

Источник: РИА "Новости"

Шведки в составе Анны Магнуссон, Сары Андерссон, Ханны и Эльвиры Эберг показали результат 1 час 17 минут 9,0 секунды, один раз уйдя на штрафной круг и затратив шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Второе место заняла сборная Франции (отставание 29 секунд; 1 круг и 9 патронов), которую представляли Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово и Жюлья Симон. Третье место заняла команда Норвегии (+36,2; 1+8), за которую выступали Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркейде и Ингрид Тандревольд.

Этап завершится 8 декабря.

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