Шведские биатлонистки выиграли эстафету на первом этапе Кубка мира

Шведки в составе Анны Магнуссон, Сары Андерссон, Ханны и Эльвиры Эберг показали результат 1 час 17 минут 9,0 секунды, один раз уйдя на штрафной круг и затратив шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Второе место заняла сборная Франции (отставание 29 секунд; 1 круг и 9 патронов), которую представляли Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово и Жюлья Симон. Третье место заняла команда Норвегии (+36,2; 1+8), за которую выступали Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен, Марен Киркейде и Ингрид Тандревольд.