«Вечером мы подерёмся». Йоханнес Бё неожиданно упустил золото в индивидуальной гонке

«Фантастика, просто фантастика! Всё случилось намного лучше, чем ожидалось. Последние несколько дней я был очень не уверен в себе и нервничал из-за своей формы, поэтому для меня было большим облегчением почувствовать, что всё получилось с самого начала. Это моя лучшая гонка в карьере, поэтому я не удивлён результатом. Теперь у меня будет жёлтая майка. Я очень счастлив», — признался Стрёмсхейм TV2.