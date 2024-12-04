Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бабиков — о нейтральном флаге: это не дело спортсменов. От твоего мнения ничего не зависит

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков заявил, что от мнения спортсменов не зависит решение выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: РИА "Новости"

«Я выступал под нейтральном статусом. Это не дело спортсменов — оценивать этот вопрос, мы все прекрасно понимаем, что это просто риторика для СМИ и новостей. По факту всё сводится к тому, что либо тебе руководство страны говорит, что ты едешь, либо тебе говорят, что ты не едешь. От твоего личного мнения ничего не зависит, я через это проходил в 2018 году», — приводит слова Бабикова ТАСС.

В 2018 году Бабиков был членом сборной России на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Южная Корея). Там россияне выступали в статусе олимпийских атлетов из России.