Жанмонно выиграла короткую индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону

Жанмонно преодолела дистанцию 12,5 км за 35 минут 52,3 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Элла Хальварссон (отставание 12,3 секунды, 1 промах), которая попала на пьедестал в третьей в карьере личной гонке на этапах Кубка мира. Третье место заняла ее соотечественница Эльвира Эберг (+56,4; 3).