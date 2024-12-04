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Жанмонно выиграла короткую индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей короткой индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Источник: Спорт РИА Новости

Жанмонно преодолела дистанцию 12,5 км за 35 минут 52,3 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Элла Хальварссон (отставание 12,3 секунды, 1 промах), которая попала на пьедестал в третьей в карьере личной гонке на этапах Кубка мира. Третье место заняла ее соотечественница Эльвира Эберг (+56,4; 3).

Больше всех промахов в гонке совершила словенка Анамария Лампич. Бывшая лыжница десять раз не попала по мишеням.

В пятницу на этапе в Контиолахти пройдет мужской спринт.

Международный союз биатлонистов (IBU) не допускает российских и белорусских спортсменов до международных соревнований на фоне ситуации на Украине.