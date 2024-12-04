На Украине устроили истерику из-за трансляции соревнований на русском

Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в финском Контиолахти. После эфира Белову и Общественное телевидение подвергли критике. Вещатель заявил, что не смог среагировать, потому что специалист говорил в прямом эфире.
«Удивительно, что вещатель не принял во внимание наставление от минспорта и нарушил условия контракта, ведь в сфере спорта есть требование обязательного применения украинского языка во время проведения брифингов, совещаний, проведения других публичных мероприятий», — цитирует Кременя «Украинская правда».
В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте этого года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.