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На Украине устроили истерику из-за трансляции соревнований на русском

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Украинский языковой омбудсмен Тарас Кремень обвинил тренера мужской сборной Украины по биатлону Надежду Белову в нарушении закона о языке из-за комментария на русском в эфире украинского Общественного телевидения.

Первый этап Кубка мира по биатлону проходит в финском Контиолахти. После эфира Белову и Общественное телевидение подвергли критике. Вещатель заявил, что не смог среагировать, потому что специалист говорил в прямом эфире.

«Удивительно, что вещатель не принял во внимание наставление от минспорта и нарушил условия контракта, ведь в сфере спорта есть требование обязательного применения украинского языка во время проведения брифингов, совещаний, проведения других публичных мероприятий», — цитирует Кременя «Украинская правда».

В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте этого года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.