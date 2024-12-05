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Биатлонисты Латыпов и Шевченко примут участие в новогодней Гонке чемпионов

Латыпов и Шевченко примут участие в новогодней биатлонной Гонке чемпионов.

Источник: СБР

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Эдуард Латыпов и Наталия Шевченко вошли в число биатлонной половины участников новогодней Гонки чемпионов в Рязани, сообщается на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Лыжно-биатлонная Гонка чемпионов пройдет 4—5 января 2025 года на биатлонном комплексе «Алмаз», призовой фонд составит 12 миллионов рублей. По результатам квалификационных гонок с раздельным стартом сформируют десять эстафетных команд по четыре человека, которые и разыграют призовой фонд.

Полностью состав биатлонной команды выглядит следующим образом:

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Евгений Емерхонов, Дмитрий Лазовский, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Смольский, Василий Томшин, Карим Халили.

Женщины: Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Динара Смольская, Анна Сола, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко.

В 2023 году президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что организация ставит перед собой задачу внедрять новые форматы соревнований и планирует организовать совместное шоу с биатлонистами.