Биатлонисты Латыпов и Шевченко примут участие в новогодней Гонке чемпионов

Лыжно-биатлонная Гонка чемпионов пройдет 4—5 января 2025 года на биатлонном комплексе «Алмаз», призовой фонд составит 12 миллионов рублей. По результатам квалификационных гонок с раздельным стартом сформируют десять эстафетных команд по четыре человека, которые и разыграют призовой фонд.