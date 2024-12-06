Зырянова выиграла спринт на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Анастасия Зырянова стала победительницей женской спринтерской гонки на втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Победительница преодолела дистанцию 7,5 км за 21 минуту 50,7 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место заняла Полина Плюснина (отставание — 20,37 секунды; 0 промахов), третьей стала Анастасия Гришина (+22,7; 1).
Позднее в пятницу в Ханты-Мансийске пройдет мужская спринтерская гонка на 10 км. Этап продлится до 8 декабря.