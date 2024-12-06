Смольский выиграл спринт на втором этапе Кубка России

Победитель преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 37,8 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял Эдуард Латыпов (отставание — 0,3 секунды; 0 промахов), третьим стал Даниил Серохвостов (+1,7; 2).