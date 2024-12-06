Смольский выиграл спринт на втором этапе Кубка России

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Белорус Антон Смольский стал победителем мужской спринтерской гонки на втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске.
Победитель преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 37,8 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял Эдуард Латыпов (отставание — 0,3 секунды; 0 промахов), третьим стал Даниил Серохвостов (+1,7; 2).
В субботу в Ханты-Мансийске пройдут мужская и женская гонки преследования. Этап завершится 8 декабря двумя масс-стартами.