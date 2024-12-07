Шевченко выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка России

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка России, который проходит в Ханты-Мансийске.
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 18,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала Анастасия Зырянова (отставание — 7 секунд, один промах), третье место заняла Тамара Дербушева (+13,1; один промах).
Второй этап Кубка России завершится 8 декабря. Позднее в субботу пройдет мужская гонка преследования.