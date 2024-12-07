Шевченко выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка России

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 18,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала Анастасия Зырянова (отставание — 7 секунд, один промах), третье место заняла Тамара Дербушева (+13,1; один промах).