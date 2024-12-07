Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шевченко выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка России

Биатлонистка Шевченко выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на втором этапе Кубка России, который проходит в Ханты-Мансийске.

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 18,7 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала Анастасия Зырянова (отставание — 7 секунд, один промах), третье место заняла Тамара Дербушева (+13,1; один промах).

Второй этап Кубка России завершится 8 декабря. Позднее в субботу пройдет мужская гонка преследования.