Русский биатлонист отпраздновал победу на Кубке России в стиле Фуркада и Бе. Что Серохвостов провернул на этот раз?

В мужском спринте на втором этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске сложилась интересная ситуация — в общем зачете первое место и желтую майку разделили двое — белорус Антон Смольский и Даниил Серохвостов.
По итогам спринта между ними и Эдуардом Латыповым было менее двух секунд, поэтому борьба в гонке преследования развернулась мощная. И, если Латыпов мог позволить себе налажать, Смольский и Серохвостов — нет. Майка после пасьюта должна была со стопроцентной вероятностью перейти к кому-то одному.
На старте гонки Латыпова и Серохвостова вел за собой к лежке Смольский. После работы на рубеже Эдуард покинул группу лидеров — два штрафных круга. Смольский и Серохвостов продолжили катить вместе. Виктор Плицев и Александр Поварницын были к ним ближе остальных, но уступали прилично — 15−17 секунд.
К очередной лежке Серохвостов убежал от Смольского на 7 секунд. И это он еще не старался. Просто скорость до сих пор такая крутая, что Даниил может уходить от соперников, не прикладывая особых усилий. Задел перед лежкой помог увеличить отрыв от Смольского, хотя тот тоже выбил 5 из 5. Теперь белорус проигрывал 14,6 секунды. Поварницын стал главным преследователем призера Олимпиады из соседней страны.
Серохвостов на лайте довел задел почти до 30 секунд относительно Смольского и Поварницына, которые образовали дуэт. Промах на стойке никак не помешал положению Серохвостова в гонке. Преследователи ведь также наошибались. После прохождения штрафного круга Смольский отставал на 30 секунд. Вопрос золота был решен, а вот серебро еще под вопросом. В 7 секундах за белорусом находился Никита Поршнев, который собирался побороться за второе место.
Никаких неожиданностей от Серохвостова на заключительном рубеже не случилось — точная работа. Биатлонист после этого позволил себе отпраздновать успех на стрельбище — вскинул руки вверх. Этим он чем-то напомнил норвежца Йоханнеса Бе и француза Мартена Фуркада. Запас относительно соперников у Серохвостова был серьезным, поэтому он имел право провернуть такой трюк.
Пока Серохвостов мчался к победе, Поршнев и Смольский зарубились за серебряную медаль. На рубеже оба справились, поэтому отправились выявлять лучшего на дистанции. За 1,5 км до финиша все решилось. Скорость Поршнева оказалась выше. Белорус его ускорение не поддержал, оставшись довольствоваться только бронзой. Желтую майку лидера Антон, конечно же, упустил. Теперь Серохвостов — единоличный обладатель первого места в общем зачете Кубка России.
Кубок России по биатлону 2024/25
2-й этап. Ханты-Мансийск
Гонка преследования, 12,5 км
1. Даниил Серохвостов — 33.35,5 (1)
2. Никита Поршнев — +24,3 (1)
3. Антон Смольский (Белоруссия) — +29,4 (1)
4. Эдуард Латыпов — +52,9 (1)
5. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — +1.07,0 (2)
6. Виктор Плицев — +1.17,8 (3)
7. Антон Бабиков — +1.22,1 (2)
8. Вячеслав Малеев — +1.33,3 (2)
9. Рустам Каюмов — +1.35,8 (3)
10. Максим Цветков — +1.35,9 (3)…
Автор: Виктория Дмитриева