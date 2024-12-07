Русский биатлонист отпраздновал победу на Кубке России в стиле Фуркада и Бе. Что Серохвостов провернул на этот раз?

К очередной лежке Серохвостов убежал от Смольского на 7 секунд. И это он еще не старался. Просто скорость до сих пор такая крутая, что Даниил может уходить от соперников, не прикладывая особых усилий. Задел перед лежкой помог увеличить отрыв от Смольского, хотя тот тоже выбил 5 из 5. Теперь белорус проигрывал 14,6 секунды. Поварницын стал главным преследователем призера Олимпиады из соседней страны.