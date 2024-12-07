Чешская биатлонистка выиграла спринт на первом этапе Кубка мира

Давидова преодолела 7,5 км за 20 минут 39,7 секунды и не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе время показала шведка Эльвира Эберг (отставание — 8,8 секунды; 2 промаха), тройку замкнула финка Суви Минккинен (+11,9; 0).