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Чешская биатлонистка выиграла спринт на первом этапе Кубка мира

Маркета Давидова преодолела 7,5 км за 20 минут 39,7 секунды без единого промаха.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Чешская биатлонистка Маркета Давидова стала победительницей спринтерской гонки на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

Давидова преодолела 7,5 км за 20 минут 39,7 секунды и не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе время показала шведка Эльвира Эберг (отставание — 8,8 секунды; 2 промаха), тройку замкнула финка Суви Минккинен (+11,9; 0).

Этап в Контиолахти завершится в воскресенье мужской и женской гонками с общего старта.

Международный союз биатлонистов (IBU) не допускает российских и белорусских спортсменов до международных соревнований на фоне ситуации на Украине.