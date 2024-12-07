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Губерниев: Серохвостов мог бы быть в пятёрке Кубка мира. Другие ребята вошли бы в топ-20

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев предположил, как могли бы выступать российские биатлонисты на Кубке мира.
Источник: Чемпионат.com

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев предположил, как могли бы выступать российские биатлонисты на Кубке мира.

«Серохвостов в его нынешней форме мог бы быть если не в тройке, то в пятёрке точно. Он слишком хорош. Мы видим, что Юрий Каминский, который вдохнул жизнь в Латыпова, со страшной силой её вдохнул ещё и в Серохвостова. Чего он от Каминского бегал — не очень понятно. Если говорить о других наших биатлонистах, то на хорошем уровне наверняка высоко боролись бы Латыпов с Халили, другие ребята плюс-минус были бы в топ-20. Смольский, конечно, если говорить о белорусах, тоже уже давно человек уровня элиты Кубка мира», — приводит слова Губерниева «ВсеПроСпорт».

Сегодня, 7 декабря, Серохвостов одержал уверенную победу в гонке преследования на текущем этапе Кубка России. Благодаря этой победе Серохвостов стал единоличным лидером общего зачёта соревнований.