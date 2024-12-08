Антон Бабиков: после завершения карьеры хотел бы оставаться в спорте

Антону Бабикову 33 года. Он является чемпионом мира 2017 года в мужской эстафете, четырёхкратным чемпионом и многократным призёром чемпионатов Европы. Имеет несколько побед на этапах Кубка мира. В нынешнем сезоне Бабиков ещё не попадал на пьедестал в личных гонках на всероссийских соревнованиях.