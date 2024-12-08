«Немножко не то, обычно больше азарта». Что не так с победой Поварницына в масс-старте?

«Пока что такая небольшая пустота — я ещё перед стартом думал, стоит ли бежать, потому что надо уезжать сегодня. Думал, не сильно ли тяжело это в дорогу будет. Но как-то спокойно подошёл, хотелось очень поработать над стрельбой стоя, исправить вчерашние ошибки. Хорошо, что сегодня это удалось.



Не было лидеров? Я считаю, что в нашем биатлоне очень много сильных людей, так что кто-то всё равно возьмёт на себя бремя лидерства, что видно было по гонке — все пытались идти вперёд, никто не пытался отсидеться. Но, конечно, немножко не то, обычно больше азарта присутствует.



Сегодня была хорошая гонка, для меня это всё равно победа, несмотря на то что многие не бежали», — рассказал Поварницын «Матч ТВ».