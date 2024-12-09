Король биатлона забыл вкус побед. Почему Йоханнес Бё проигрывает на старте сезона?

Никаких совпадений нет. Логично, что у каждого спортсмена бывают провалы, и пятикратный олимпийский чемпион не исключение. Йоханнес в декабре просто разгоняется. Невзрачные гонки на старте сезона были у него на протяжении всей карьеры. Только в сезоне-2022/2023 он с ходу побеждал. Кстати, именно тогда и началась его медальная серия из 32 гонок.