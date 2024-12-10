Кристиансен помочился на фоне изображения Давидовой и извинился

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен случайно справил малую нужду перед гонкой на этапе Кубка мира в финском Контиолахти на фоне изображения чешской биатлонистки Маркеты Давидовой и извинился за выходку.
Этап в Контиолахти проходил с 30 ноября по 8 декабря. Кристиансен выложил у себя в Instagram* видео, на котором он справляет малую нужду с комментарием: «Ухожу с первого стрельбища». На заднем фоне находился грузовик чешской сборной с изображением Давидовой, что в итоге поставило норвежца в неловкую ситуацию.
«То, что всё так получилось, — просто случайность. По традиции я облегчаюсь перед стартом. Мы стараемся как можно больше пить», — цитирует Кристиансена NRK.
На вопрос о реакции Давидовой норвежец ответил: «Она ничего не сказала, но мне придется извиниться с глазу на глаз, когда я в следующий раз ее увижу. Это случайность, что на заднем плане оказалось ее лицо в 3000-процентном увеличении. Получилось немного забавно».
Сама чешка отреагировала на видео, оставив комментарий под постом Кристиансенса в соцсетях: «Оставь мое лицо в покое», — написала Давидова, добавив улыбающийся эмодзи.
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