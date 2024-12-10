Кристиансен помочился на фоне изображения Давидовой и извинился

На вопрос о реакции Давидовой норвежец ответил: «Она ничего не сказала, но мне придется извиниться с глазу на глаз, когда я в следующий раз ее увижу. Это случайность, что на заднем плане оказалось ее лицо в 3000-процентном увеличении. Получилось немного забавно».