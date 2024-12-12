Латыпов пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка России

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские биатлонисты Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов не выступят в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка России в Ижевске, следует из протокола, опубликованного на сайте Союза биатлонистов России (СБР).