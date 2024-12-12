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Латыпов пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка России

Латыпов и Серохвостов пропустят индивидуальную гонку на этапе Кубка России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Российские биатлонисты Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов не выступят в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка России в Ижевске, следует из протокола, опубликованного на сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Индивидуальна гонка на 20 км начнется в 10:00 мск. На нее заявлены 67 человек. Также в списке отсутствует белорусский биатлонист Антон Смольский.

Этап Кубка России в Ижевске пройдет с 12 по 15 декабря. Серохвостов является лидером общего зачета соревнований.