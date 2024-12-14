Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Победительница преодолела 10-километровую дистанцию за 29 минут 48,5 секунды без промахов на четырех огневых рубежах. Второе и третье места заняли немки Ванесса Фойгт (отставание — 33,8 секунды; 0 промахов) и Франциска Пройс (+35,3; 3), победившая днем ранее в спринте.