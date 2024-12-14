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Жанмонно выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Жанмонно победила в гонке преследования на этапе Кубка мира.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Француженка Лу Жанмонно выиграла гонку преследования на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене.

Победительница преодолела 10-километровую дистанцию за 29 минут 48,5 секунды без промахов на четырех огневых рубежах. Второе и третье места заняли немки Ванесса Фойгт (отставание — 33,8 секунды; 0 промахов) и Франциска Пройс (+35,3; 3), победившая днем ранее в спринте.

Международный союз биатлонистов (IBU) не допускает российских и белорусских спортсменов до международных соревнований на фоне ситуации на Украине.