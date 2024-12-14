Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на втором этапе Кубка мира, который проходит в австрийском Хохфильцене.
Бё в субботу преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 16,5 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял француз Эмильен Жаклен (отставание — 3,5 секунды; 1 промах), третий результат показал норвежец Стурла Легрейд (+3,8; 1).
Тройка призеров одновременно покинула последний огневой рубеж, в борьбе на последнем километре дистанции Бё наступил Жаклену на лыжу, сбив сопернику темп.
Международный союз биатлонистов (IBU) не допускает российских и белорусских спортсменов до международных соревнований на фоне ситуации на Украине.