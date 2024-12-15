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Ханна Эберг пропустит оставшиеся гонки Кубка мира по биатлону в 2024 году

Биатлонистка Ханна Эберг пропустит оставшиеся гонки Кубка мира в 2024 году.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг пропустит все оставшиеся в 2024 году гонки Кубка мира.

В общем зачете соревнований 29-летняя шведка занимает 29-е место. Ее лучшим результатом в личных гонках текущего сезона является 13-я позиция в спринте на этапе в Контиолахти.

«Я не в той форме, в которой хочу быть, чтобы хорошо выступать на соревнованиях. После простуды все пошло не так, как обычно. Поэтому я чувствую, что лучшее решение — поехать домой. Немного тяжело, это как пощечина. Совсем не такого мне хотелось. Мне придется поработать», — приводит слова Эберг SVT.

Женскую сборную Швеции в воскресной эстафете на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене представят Анна-Карин Хайденберг, Элла Хальварссон, Эльвира Эберг и Анна Магнуссон. На следующей неделе пройдет заключительный в 2024 году этап Кубка мира во французском Анси. Четвертый этап нынешнего сезона стартует 9 января в немецком Оберхофе.

Эберг в 2018 году стала олимпийской чемпионкой в индивидуальной гонке, четыре года спустя она завоевала золото Игр в эстафете. Также она является серебряным призером Олимпиады 2018 года в эстафете, еще в ее активе победы на чемпионатах мира в индивидуальных гонках (2019, 2023) и масс-старте (2023).