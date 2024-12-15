Ханна Эберг пропустит оставшиеся гонки Кубка мира по биатлону в 2024 году

«Я не в той форме, в которой хочу быть, чтобы хорошо выступать на соревнованиях. После простуды все пошло не так, как обычно. Поэтому я чувствую, что лучшее решение — поехать домой. Немного тяжело, это как пощечина. Совсем не такого мне хотелось. Мне придется поработать», — приводит слова Эберг SVT.