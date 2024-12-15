Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский биатлонист-призер ОИ рассказал об изменениях в жизни после свадьбы

Бронзовый призер олимпийских игр по биатлону Карим Халили рассказал «Матч ТВ» о том, как его жизнь изменилась после свадьбы.

Источник: РИА "Новости"

«Мне кажется, что больше уже в каких‑то моментах начинаешь думать не только о себе, но и о своем близком человеке, о будущем, о своей семье», — заявил Халили. Спортсмен добавил, что из-за постоянных тренировок и соревнований у них с супругой не так много повседневной домашней жизни.

26-летний Халили женат на биатлонистке Анастасии Гореевой. Свадьба прошла в августе этого года.

Помимо бронзы Олимпиады в эстафете, в активе Халили третье место чемпионата мира в этой же дисциплине. Он также является трехкратным призером первенства Европы.