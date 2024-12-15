Российский биатлонист-призер ОИ рассказал об изменениях в жизни после свадьбы

«Мне кажется, что больше уже в каких‑то моментах начинаешь думать не только о себе, но и о своем близком человеке, о будущем, о своей семье», — заявил Халили. Спортсмен добавил, что из-за постоянных тренировок и соревнований у них с супругой не так много повседневной домашней жизни.