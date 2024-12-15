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Латыпов выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка России по биатлону

Вторым стал Максим Цветков, третьим — Рустам Каюмов.
Источник: СБР

ТАСС, 15 декабря. Эдуард Латыпов стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка России по биатлону. Соревнования прошли в Ижевске.

Латыпов на дистанции 12,5 км показал результат 34 минуты 51,4 секунды, допустив четыре промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал Максим Цветков, отставший от Латыпова на 5,8 секунды с одним промахом. С третьим результатом финишировал Рустам Каюмов (отставание — 13,5 секунды; 3 промаха).

В женской гонке преследования на 10 км победу с результатом 33 минуты 16,5 секунды одержала Виктория Сливко, у нее один промах. Второе место заняла Наталия Шевченко (+48,2; 3), третье — Ирина Казакевич (+1.36,6; 3).

Следующий этап пройдет в Рязани с 10 по 12 января 2025 года.