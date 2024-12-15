Латыпов выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка России по биатлону

Латыпов на дистанции 12,5 км показал результат 34 минуты 51,4 секунды, допустив четыре промаха на четырех огневых рубежах. Вторым стал Максим Цветков, отставший от Латыпова на 5,8 секунды с одним промахом. С третьим результатом финишировал Рустам Каюмов (отставание — 13,5 секунды; 3 промаха).