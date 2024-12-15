Новый биатлонный центр в Югре примет в 2025 году более 10 турниров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 декабря. /ТАСС/. Центр лыжного спорта в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа примет в 2025 году более десяти спортивных мероприятий, в том числе с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья. Здесь уже тренируются более 250 спортсменов и любителей лыжного спорта, сообщила ТАСС заместитель губернатора Югры Елена Майер.
Комплекс стал вторым биатлонным объектом в Югре. Здесь есть стрельбище с 16 мишенями, сборно-разборная трибуна на 244 места с местами для маломобильных групп населения, лыжероллерная трасса длиной 2,3 км. Центр позволит развивать как массовый спорт, так и спорт высших достижений. Ранее здесь разрешили использовать стрельбище.
«В 2025 году в центре лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем в Нижневартовске запланированы 12 физкультурных и спортивных мероприятий по лыжным гонкам и биатлону, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Так, планируется проведение Всероссийской массовой лыжной гонки “Лыжня России” в феврале 2025 года», — сказала собеседница агентства.
По ее словам, в субботу новый спортивный объект принял первые соревнования — здесь прошло открытие зимнего сезона по лыжным гонкам, в которых участвовало 150 спортсменов и любителей. «В ходе подготовки к городским и окружным Спартакиадам в центре лыжного спорта тренируются не только спортсмены, но и сборные города по лыжным гонкам, ветераны спорта, более 250 любителей лыжного спорта. Новый спортивный объект со специализированным стрельбищем позволит повысить качество подготовки нижневартовских спортсменов, особенно биатлонистов», — отметила она.
Как уточнили ТАСС в администрации Нижневартовска, всего в спортивной школе олимпийского резерва биатлоном и лыжными гонками под руководством 9 тренеров-преподавателей занимается 377 человек. Из них около 100 спортсменов высших этапов спортивной подготовки будут регулярно тренироваться на новом спортивном объекте. Учебно-тренировочные занятия для групп начальной подготовки проводятся на лыжной трассе на территории детского игрового парка в районе озера Комсомольского, но они также будут выезжать в центр лыжного спорта для организации учебно-тренировочного процесса и подготовки к городским соревнованиям. Для жителей города доступна лыжная трасса для активного отдыха и организован пункт проката.
В Югре уже работает Центр зимних видов спорта им. Александра Филипенко, где располагается биатлонный центр, обладающий всей необходимой инфраструктурой и лицензией категории «А» Международного союза биатлонистов. Он расположен в Ханты-Мансийске, недалеко от центра города. В 2003 и 2011 годах здесь проходил чемпионат мира по биатлону. Также центр принимал чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата (2011), финальные этапы Кубка мира (2006, 2007, 2009, 2010), в 2023 году здесь проходил первый Кубок Международной лиги клубного биатлона. Центр способен вместить до 15 тыс. зрителей, в том числе на стационарных трибунах — 9,7 тыс. человек.