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Немки впервые с 2021 года выиграли эстафету на Кубке мира по биатлону

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Женская сборная Германии по биатлону выиграла эстафету на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Источник: Спорт РИА Новости

Немецкая команда показала время 1 час 16 минут 13,7 секунды, использовав четыре дополнительных патрона и избежав штрафных кругов.

Второе место заняла сборная Франции с отставанием в 1 минуту 5,7 секунды. Француженки пробежали один штрафной круг и использовали 13 доппатронов. Замкнула призовую тройку сборная Швеции (+1.31.8, 1 круг, 6 доппатронов).

Немецкая команда одержала первую победу в эстафете в рамках Кубка мира с января 2021 года. Серия без золота в эстафетах составила 18 гонок. Золотые медали в Хохфильцене завоевали Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан и Франциска Пройс.

Международный союз биатлонистов (IBU) не допускает российских и белорусских спортсменов до международных соревнований на фоне ситуации на Украине.