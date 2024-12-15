Немки впервые с 2021 года выиграли эстафету на Кубке мира по биатлону

Немецкая команда одержала первую победу в эстафете в рамках Кубка мира с января 2021 года. Серия без золота в эстафетах составила 18 гонок. Золотые медали в Хохфильцене завоевали Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан и Франциска Пройс.