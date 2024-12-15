Немки впервые с 2021 года выиграли эстафету на Кубке мира по биатлону

Немецкая команда показала время 1 час 16 минут 13,7 секунды, использовав четыре дополнительных патрона и избежав штрафных кругов.
Второе место заняла сборная Франции с отставанием в 1 минуту 5,7 секунды. Француженки пробежали один штрафной круг и использовали 13 доппатронов. Замкнула призовую тройку сборная Швеции (+1.31.8, 1 круг, 6 доппатронов).
Немецкая команда одержала первую победу в эстафете в рамках Кубка мира с января 2021 года. Серия без золота в эстафетах составила 18 гонок. Золотые медали в Хохфильцене завоевали Ванесса Фойгт, Юлия Таннхаймер, Селина Гротиан и Франциска Пройс.
Международный союз биатлонистов (IBU) не допускает российских и белорусских спортсменов до международных соревнований на фоне ситуации на Украине.