Сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира

Французская команда, в составе которой выступили Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен, показала время 1 час 23 минуты 4,3 секунды, использовав десять дополнительных патронов и избежав штрафных кругов.