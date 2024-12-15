Сборная Франции по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира

Французская команда, в составе которой выступили Фабьен Клод, Кентен Фийон-Майе, Эрик Перро и Эмильен Жаклен, показала время 1 час 23 минуты 4,3 секунды, использовав десять дополнительных патронов и избежав штрафных кругов.
Второе место заняла сборная Норвегии (отставание — 49 секунд, 1 штрафной круг, 8 дополнительных патронов). На третьем месте расположилась команда Швеции (+1.59,2; 1 штрафной круг; 14 доппатронов).
Международный союз биатлонистов (IBU) не допускает российских и белорусских спортсменов до международных соревнований на фоне ситуации на Украине.