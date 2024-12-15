Чехарда в женском биатлоне прекратилась! Теперь ясно, кто претендует на главные награды

Именно стрельба — это пока главный камень преткновения для Резцовой. Подмосковная спортсменка показывает шикарную скорость на дистанции, но часто работы ногами не хватает, чтобы выгрести после кучи промахов. Если Кристине удастся разобраться со своей стрельбой, то она снова будет супер-биатлонисткой, которая некогда блистала и на Кубке мира. Пока же она идёт четвёртой в тотале Кубка России с 227 баллами.