Одна из лучших биатлонисток сезона Маркета Давидова пропустит третий этап Кубка мира

«Маркета жалуется на сильную боль в спине с утра пятницы. Мы с физиотерапевтами сделали всё возможное, чтобы подготовить её к личным гонкам [в Хохфильцене]. Но вчера после гонки мы подумали, что продолжать соревноваться будет очень рискованно. Теперь Маркета отправится домой и пройдёт обследование в Праге», — приводит слова врача сборной Чехии пресс-служба федерации.