«Здесь трава зеленее!» Экс-россиянка Ксения Воробей — о смене спортивного гражданства

«Последние годы я тренировалась в региональной команде. На условия там нельзя было жаловаться. Однако сборная — это совсем другой уровень, здесь иная ответственность, более высокий стандарт. Я понимала, что первые гонки не будут лёгкими. Обычно я начинаю разбегаться от гонки к гонке.



Что удивило и впечатлило в Беларуси после переезда? То, что здесь очень чисто и трава как будто зеленее!» — приводит слова Воробей Betnews.by.