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Дмитрий Губерниев рассказал, кого считает прорывом года в российском биатлоне

Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев рассказал, что прорывом года в российском биатлоне считает Савелия Коновалова, Юлию Шеллер, а также Викторию Метелю, Анастасию Гришину и Анастасию Зырянову.

Источник: РИА "Новости"

«В биатлоне точно могу сказать, что прорыв совершает наша резервная команда. Если вспомнить Спартакиаду, можно говорить о Савелии Коновалове, который блеснул. Не забываем про Юлию Шеллер. Если брать концовку этого года, это резервная команда: Метеля, Гришина и Зырянова. Эти девчонки очень сильно себя показали. Но год ещё не закончился. Может быть, в Чайковском будет ещё прорыв», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.