Ничего себе! Йоханнес Бё проиграл в спринте чемпиону по скорострельности

При этом Бё-младший показал лучшую скорость на дистанции. Вот только Улдаль ускорился именно тогда, когда, как он сам считал, всё и решалось. И оказался прав. Первая победа в карьере уже есть. В гонку преследования 23-летний норвежец уйдёт вместе с одним из самых титулованных биатлонистов мира. И сейчас нельзя сказать, кто в этом противостоянии выглядит фаворитом. Кажется, Мартин Улдаль никого не боится.