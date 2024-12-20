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Анастасия Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Чайковском

Биатлонистка Халили выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Российская биатлонистка Анастасия Халили выиграла спринтерскую гонку на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Халили преодолела дистанцию 7,5 км за 20 минут 55,3 секунды и допустила один промах на двух огневых рубежах. Второе время показала Виктория Сливко (отставание — 18,9 секунды; 1 промах), тройку лидеров замкнула Полина Плюснина (+26,0; 0).

В субботу пройдут мужская и женская гонки преследования. Этап в Чайковском завершится 22 декабря.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.