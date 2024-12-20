Суперлыжница наконец-то завоевала медаль в биатлоне. Анамария Лампич ждала её два года!

Но время шло, а прорыва не было. Лампич продолжала показывать невероятную скорость, но отвратительную стрельбу. Поэтому иногда заезжала в десятку, но чаще была вне её, а порой даже с Кубка мира вылетала. На Кубке IBU она доказывала свою силу, возвращалась, но всё безуспешно.