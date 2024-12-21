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Серохвостов выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества

Серохвостов выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российский биатлонист Даниил Серохвостов стал победителем гонки преследования на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Он преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 20,2 секунды, допустив пять промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал Александр Корнев (отставание — 17 секунд, 6 промахов). Третье место занял бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов (отставание — 18,7 секунды, семь промахов).

Позднее в субботу состоится женская гонка преследования. Этап в Чайковском завершится 22 декабря.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.