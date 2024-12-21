Серохвостов выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества

Он преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 20,2 секунды, допустив пять промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал Александр Корнев (отставание — 17 секунд, 6 промахов). Третье место занял бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов (отставание — 18,7 секунды, семь промахов).