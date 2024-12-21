Сливко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества

Она преодолела дистанцию 10 км за 32 минуты 39,6 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала белоруска Динара Смольская (+23,4; 3 промаха). Третье место заняла Наталия Шевченко (+31,1; 2).