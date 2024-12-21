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Сливко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества

Биатлонистка Сливко выиграла гонку преследования на этапе Кубка Содружества.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российская биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей гонки преследования на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край).

Она преодолела дистанцию 10 км за 32 минуты 39,6 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала белоруска Динара Смольская (+23,4; 3 промаха). Третье место заняла Наталия Шевченко (+31,1; 2).

Победившая ранее в спринте Анастасия Халили допустила восемь промахов и заняла 14-е место.

Этап в Чайковском завершится 22 декабря.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.