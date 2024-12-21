Одна биатлонистка выносит всех на Кубке мира. Догнать Франциску практически нереально!

Больше всего в этой схватке не повезло Ришар. Она дрогнула на четвёртом огневом рубеже, и единственный штрафной круг не позволил ей удержаться перед Фойгт, которая в итоге послала в цель все 20 выстрелов и добыла бронзу. А Жулия Симон, на радость французским болельщикам, будто бы вспомнила свои лучше гонки прошлого сезона, включила турбоскорость и спокойно умчалась к серебру, не встретив особого сопротивления.