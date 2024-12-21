Бё — о победе в пасьюте: какая разница, промахнулся я или нет? На финише был первый!

«Я чувствовал себя хорошо, был спокоен в стрельбе лежа. Давление нарастало перед последней стрельбой, думаю, все видели мою ошибку. Я попал в последние четыре мишени, устал на последнем круге, но в конечном итоге всё закончилось победой. Так что какая разница, промахнулся я или нет? На финише я».