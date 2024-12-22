Поршнев выиграл масс-старт на этапе Кубка Содружества по биатлону

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Биатлонист Никита Поршнев стал победителем гонки с общего старта на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Чайковском (Пермский край).
Победитель преодолел дистанцию 15 км за 39 минут 9,7 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял белорус Антон Смольский (+6,1; 3 промаха), тройку призеров замкнул еще один представитель Белоруссии, Дмитрий Лазовский (+12,7; 0), опередивший ставшего четвертым Даниила Серохвостова (+12,7; 5) благодаря фотофинишу.
Этап в Чайковском завершится 22 декабря женским масс-стартом.
Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований на фоне ситуации на Украине.