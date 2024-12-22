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Мартен Фуркад: дуэль Норвегии и Франции великолепна, но я беспокоюсь о биатлоне

Шестикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад высказался о соперничестве сборных Норвегии и Франции в современном мужском биатлоне.

Источник: РИА "Новости"

«Соперничество между Норвегией и Францией невероятно и длится уже несколько десятилетий. Но сейчас ситуация отличается от того, что было раньше. Потому что это уже не просто битва между двумя спортсменами, это поединок между двумя странами. Мне нравится за этим наблюдать.

Однако я также думаю о нашем виде спорта и о том, что должны появиться и другие страны. Это настоящий вызов для следующего поколения, если мы не хотим, чтобы биатлон напоминал лыжные гонки, где одна нация, в лучшем случае две, может выиграть всё. Дуэль Норвегии и Франции великолепна, да, но я также беспокоюсь о биатлоне. Нужно подумать о том, как дать шанс более слабым странам, тем, у кого меньше ресурсов, особенно на техническом уровне», — приводит слова Фуркада Eurosport.fr.