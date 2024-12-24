Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает

— Напрямую — достаточно давно. Но у нас есть канал связи. Я знаю, что ему безумно приятно, он каждый раз растроган, когда слышит мои призывы. Желаю ему многая лета и передаю большой привет. Мы должны при жизни Ковалева все это сделать!