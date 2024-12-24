Губерниев теперь советник министра спорта. Мы спросили у него, что это означает

Дмитрий Губерниев официально стал советником министра спорта на общественных началах. Приказ подписал Михаил Дегтярев, который уже и босс ОКР.
Ситуация довольно необычная: вряд ли еще хотя бы в одной стране телеведущий, пусть даже очень известный, может похвастаться подобным.
И это точно повод поговорить с Губерниевым.
Ростовцев и Вяльбе — какие советы будут по ним?
— Как так получилось?
— Я модерировал большую сессию на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе, и там возникали некоторые шероховатости с протоколом. Несколько раз подсказал министру какие-то вещи. А мы сидели рядом. И Михаил Дегтярев предложил: «А давай ты будешь советником? Официальным. На работу, понятное дело, ты ко мне не пойдешь, но на общественных началах — пожалуйста».
Мы ударили по рукам.
Теперь надо заехать к министру, пожать руку и получить удостоверение.
— И дать пару советов.
— Да мы и так каждый день на связи. Но как советнику, безусловно, мне есть что сказать.
— На что обратишь внимание в первую очередь?
— А я уже обратил — на плачевное состояние комплекса «Снежинка» в Пермском крае.
Второе: надо заканчивать с очень странной ситуацией в российском биатлоне, когда абсолютно нелегитимный персонаж, заместитель руководителя организации «По рюмкам» (Губерниев имеет в виду Павла Ростовцева, с которым у них давний конфликт, — Спортс'"), возглавил тренерский совет и теперь — при самоустранении главы СБР Майгурова — разваливает команду.
— Разваливает?
— Последний пример — история с Андреем Падиным, которого просто сливают, объединившись с тренерами-соглашателями.
Огромные вопросы к комплектованию команды, вообще к работе СБР. Поскольку Михаил Дегтярев теперь еще руководитель ОКР, рычагов вмешаться в эту ситуацию, не дать угробить биатлон у него будет больше.
— Тебе напишут в комментах: ты сводишь личные счеты.
— Это смешно. Потому что я вижу ситуацию изнутри — например, как некоторых специалистов пьяными заносят в самолет на глазах у всей команды, а потом эти люди почему-то продолжают принимать важные для российского биатлона решения.
Это ничего, кроме брезгливости, не вызывает. Вот сейчас сливают Падина. Многие тренеры в шоке, но пугливо молчат. И для таких ситуаций есть я. Думаю в данном случае исключительно об общем деле, которое очень сильно страдает. Нужно выкорчевывать такую гниль из нашего спорта, и в этом смысле я очень надеюсь на Дегтярева.
— Будешь ли ты на встрече поднимать тему руководства ФЛГР?
— Елена Валерьевна почему-то решила, что она может заниматься всем и сразу. Ну и плюс ко всему, как человек, склонный к раболепию, она решила обращать на себя внимание начальства очень нетрадиционными способами. Хотя ее дело — развивать лыжный спорт в стране.
Думаю, именно по этой причине ее вывели из исполкома ОКР. Обратим внимание, что там не оказалось всех, кто препятствовал участию наших спортсменов в Париже-2024. Это веление сегодняшнего дня — послушайте Путина, послушайте Пескова, все совершенно очевидно.
Не мое дело решать, кто может руководить федерациями. А вот советовать я могу. Теперь даже официально. Думаю, сейчас просто не нашли подходящую кандидатуру. Но, с моей точки зрения, с Вяльбе мы не вернемся. И все это понимают.
Она, безусловно, сильная фигура. Была. И оставалась бы, если бы занималась своим делом. Но иногда у людей дурь берет верх над разумом. Президент федерации должен развивать спорт в стране, а не разбрасывать бомбы. И потом дешево отмазываться.
— Дегтярев не так давно вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
— Орден был за Олимпийские игры. Там сборная поработала здорово. Надо быть честным — собрана хорошая команда тренеров. Я вообще очень симпатизировал Вяльбе, когда она выступала, всегда за нее болел. Но мне горько видеть, как симпатичная Лена в розовой шапочке и с милой улыбкой превратилась в грозу Лондона из дешевого шапито.
Губерниев отказывается идти в Госдуму, а главной миссией считает — помогать живым
— Вернемся к твоей новой роли. У тебя есть четкое понимание по функциям? Вот ты советник: что можно, что нужно, а что нельзя?
— Во-первых, нам надо встретиться с министром и окончательно все обозначить. Хотя так или иначе, мы с ним каждый день на связи — переписываемся, созваниваемся, обмениваемся впечатлениями. Мы на одной волне. И Дегтярев — молодец. Он очень ярко начал, вряд ли кто-то будет с этим спорить.
— Как думаешь, новая роль открывает тебе еще какие-то двери?
— Это, безусловно, приятный бонус к тому, что я делал раньше. Мои действия не изменятся. И если документ еще прибавит вес в решении каких-то проблем, буду счастлив.
Но я — единственный человек на телевидении, вне зависимости от корочек, который в эфире реально старается помочь людям. Комментирую биатлон, лыжи, при этом обращаю внимание на проблемы. А мне ведь пишут люди со всей страны! За голову иногда хватаешься. Временами я как всесоюзный староста.
Но отдаю себе отчет, что могу помочь — и делаю это. Я по-прежнему неравнодушен к несправедливости и стараюсь, в том числе с помощью федерального эфира, помогать спорту, атлетам и тренерам решать проблемы. И счастлив, когда это удается.
Вот «Снежинка». Никто не знал, что происходит с комплексом трамплинов. Я рассказал. Мы встретились с краевым министром, нашли точки соприкосновения — все, будем решать проблемы.
— В соцсетях и эфирах ты рассказываешь не только про стадионы и великих спортсменов, о которых забывают, но и про грязные улицы, ямы на дорогах и убитые гостиницы. Готов стать советником еще и в социальной сфере?
— В политику вообще не рвусь. Мне неоднократно на очень высоком уровне предлагали стать депутатом — Госдума, Мособлдума, Мосгордума. Но я каждый раз отказывался. Ведь помимо того, что я советник, я еще и осел из бременских музыкантов. Люблю то, чем занимаюсь, и, надеюсь, буду заниматься этим впредь.
— Как в советах министру ты планируешь отделять личное от общего?
— В личных целях я использую статус публичного человека. Ведь я председатель и твердый член СЕКСа — Сходненского единого комментаторского союза.
Если я приезжаю куда-то и есть возможность людям помочь — делаю это. Вот написал у себя в телеге, что улицы в Чайковском не убирают. И там последовала очень быстрая и правильная реакция. Власть хороша, когда она быстро реагирует и реагирует правильно.
Некоторые начинают звонить моим начальникам или даже начальникам моих начальников. Сейчас у нас кругом звонари. Но умные люди во власти просто сразу решают проблему. А дальше мы встречаемся, ударяем по рукам и договариваемся работать вместе, следить, чтобы все было хорошо. Я же все-таки журналист. А мы — представители четвертой власти.
— Тебе не кажется удивительным, что телеведущий стал советником министра спорта?
— Это большая честь, я буду всячески оправдывать ответственность. Помогать людям, спортсменам, школам, вскрывать болевые точки, чествовать тех, кто это заслужил.
Вот дозвонился до министра спорта Забайкалья — чтобы школе присвоили имя Геннадия Ковалева, ныне живущего чемпиона мира-73 в биатлоне. Он восстанавливается после болезни, 79 лет. Мне было сказано, что документы подали в июне, пообещали все это ускорить.
— А с самим Ковалевым ты разговаривал?
— Напрямую — достаточно давно. Но у нас есть канал связи. Я знаю, что ему безумно приятно, он каждый раз растроган, когда слышит мои призывы. Желаю ему многая лета и передаю большой привет. Мы должны при жизни Ковалева все это сделать!
Ужасно расстраивает, когда мы каждый раз рыдаем после того, как человек уходит, но не создаем условий для живущих. Здесь сразу вспоминается Вася Уткин. Комментатор должен комментировать.
А мы потом над гробом плачем…
Давайте помогать живым! Поддерживать их. Мертвым все равно. А живые должны быть с нами. Мне кажется, вот это — моя главная миссия.
Владимир Иванов