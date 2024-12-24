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Фуркад — о дисквалификации Устюгова: борьба с допингом работает даже 15 лет спустя

Шестикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал завоевание золота Олимпиады-2010 после дисквалификации россиянина Евгения Устюгова за нарушение антидопинговых правил.

Источник: РИА "Новости"

"Я выиграл медаль, сидя на диване, так что это проще всего. Это немного нелепая ситуация, но моя первая реакция была такая — борьба с допингом работает, даже 15 лет спустя. Так что очень хорошо, что система следит за нарушителями даже десятилетие спустя.

С другой стороны, победа на трёх разных Играх очень много значит для меня, поскольку я оставил след в своём виде спорта. Для меня это большое достижение. Но мне это кажется странным. Я построил свою карьеру, выиграв серебро в Ванкувере. Я был ещё молод и думаю, что серебряная медаль пробудила во мне желание отправиться за золотом в Сочи четыре года спустя", — приводит слова Фуркада Eurosport.fr.