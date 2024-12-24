Фуркад — о дисквалификации Устюгова: борьба с допингом работает даже 15 лет спустя

С другой стороны, победа на трёх разных Играх очень много значит для меня, поскольку я оставил след в своём виде спорта. Для меня это большое достижение. Но мне это кажется странным. Я построил свою карьеру, выиграв серебро в Ванкувере. Я был ещё молод и думаю, что серебряная медаль пробудила во мне желание отправиться за золотом в Сочи четыре года спустя", — приводит слова Фуркада Eurosport.fr.