Такого лидера в женском биатлоне не ждал никто! Француженки были вынуждены отступить

Даже лидер команды — четырёхкратная чемпионка мира Ингрид Тандреволд — временно сошла с турнирной дистанции. Начало сезона для неё выдалось нервным из-за проблем со здоровьем. Во время индивидуалки в Контиолахти у биатлонистки заболело сердце. Она была вынуждена сделать паузу прямо во время гонки. Уже потом Ингрид объявила о пропуске следующих этапов, а на днях стало известно о перенесённой операции на сердце. Ей провели процедуру абляции, с помощью которой лечат аритмию.