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Губерниев назвал обстоятельства, при которых Дегтярёв пригласил его на роль советника

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, каким образом стал советником министра спорта и главы Олимпийского комитета России (ОКР) Михаила Дегтярёва.

Источник: Чемпионат.com

— Как так получилось?

— Я модерировал большую сессию на форуме «Россия — спортивная держава» в Уфе, и там возникали некоторые шероховатости с протоколом. Несколько раз подсказал министру какие-то вещи. А мы сидели рядом. И Михаил Дегтярёв предложил: «А давай ты будешь советником? Официальным. На работу, понятное дело, ты ко мне не пойдёшь, но на общественных началах — пожалуйста». Мы ударили по рукам. Теперь надо заехать к министру, пожать руку и получить удостоверение.

— И дать пару советов.

— Да мы и так каждый день на связи. Но как советнику, безусловно, мне есть что сказать, — приводит слова Губерниева Sports.ru.