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Чепиков оценил развитие российского биатлона в 2024 году

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков оценил развитие российского биатлона в минувшем году, а также высказался об участии белорусских спортсменов в Кубке России.

Источник: РИА "Новости"

«Хорошо, что на Кубке России по биатлону участвуют белорусы. Это добавляет турниру качественной конкуренции. Но и белорусским, и российским спортсменам остается ждать, чтобы политическая ситуация стабилизировались, и всех нас допустили до международных стартов», — приводит слова Чепикова Metaratings.ru.

Также Чепиков отметил, что в 2024 году в российском биатлоне появились новые интересные имена и лица.

Россисйкие и белорусские биатлонисты отсртанены от международных сореванования с марта 2022 года.