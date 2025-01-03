Чепиков оценил развитие российского биатлона в 2024 году

«Хорошо, что на Кубке России по биатлону участвуют белорусы. Это добавляет турниру качественной конкуренции. Но и белорусским, и российским спортсменам остается ждать, чтобы политическая ситуация стабилизировались, и всех нас допустили до международных стартов», — приводит слова Чепикова Metaratings.ru.